Вместо вечеринки провела время с собакой: Сидни Суини под прицелом папарацци

Сидни Суини / © Getty Images

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Красавица Сидни Суини восхитила многих своим роскошным вечерним платьем от Miu Miu на Met Gala 2025, которое было данью уважения голливудской кинозвезде Ким Новак, которую она вскоре сыграет в предстоящем биографическом фильме.

© Associated Press

Однако после того, мир рассмотрел ее шикарный наряд актриса переоделась и выглядела совсем иначе. Суини, в отличии от своих коллег, решила не посещать афтепати Met Gala, а провести время с новым другом — щенком Салли.

© Getty Images

Актрису и ее собаку заметили возле The Carlyle Hotel, когда она вышла на улицу, возможно, чтобы выгулять малыша. Сидни носила свободный белый костюм с брюками и блейзером, а также черные туфли на платформе с открытым носком, из-под которых выглядывали белые носки.

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Волосы актрисы еще были уложены в ту самую прическу, которую она демонстрировала на ступеньках Метрополитен-музея.

© Getty Images

О том, что у нее появилась собака Сидни написала в Instagram и показала несколько фото с новым другом.

Эта собака для Суини не первая — у нее также есть метис питбуля по кличке Танк, который живет у нее с 17 лет.

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press