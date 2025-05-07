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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Вместо вечеринки провела время с собакой: Сидни Суини под прицелом папарацци

После Met Gala актриса решила не идти на вечеринку.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Сидни Суини

Сидни Суини / © Getty Images

Красавица Сидни Суини восхитила многих своим роскошным вечерним платьем от Miu Miu на Met Gala 2025, которое было данью уважения голливудской кинозвезде Ким Новак, которую она вскоре сыграет в предстоящем биографическом фильме.

/ © Associated Press

© Associated Press

Однако после того, мир рассмотрел ее шикарный наряд актриса переоделась и выглядела совсем иначе. Суини, в отличии от своих коллег, решила не посещать афтепати Met Gala, а провести время с новым другом — щенком Салли.

/ © Getty Images

© Getty Images

Актрису и ее собаку заметили возле The Carlyle Hotel, когда она вышла на улицу, возможно, чтобы выгулять малыша. Сидни носила свободный белый костюм с брюками и блейзером, а также черные туфли на платформе с открытым носком, из-под которых выглядывали белые носки.

Волосы актрисы еще были уложены в ту самую прическу, которую она демонстрировала на ступеньках Метрополитен-музея.

/ © Getty Images

© Getty Images

О том, что у нее появилась собака Сидни написала в Instagram и показала несколько фото с новым другом.

Эта собака для Суини не первая — у нее также есть метис питбуля по кличке Танк, который живет у нее с 17 лет.

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Дайана Росс / © Getty Images

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Ріанна_1 / © Associated Press

© Associated Press

Шакира_2 / © Associated Press

© Associated Press

Карли Клосс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_4 / © Associated Press

© Associated Press

Лиса _4 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон _1 / © Associated Press

© Associated Press

Холли Берри_2 / © Associated Press

© Associated Press

Деми Мур_4 / © Associated Press

© Associated Press

Эшли Грэм_4 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_10 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_18 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_8 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_14 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_17 / © Associated Press

© Associated Press

Дженна Ортега_1 / © Associated Press

© Associated Press

София Ричи_1 / © Associated Press

© Associated Press

Приянка Чопра и Ник Джонас _1 / © Associated Press

© Associated Press

Сідні Свіні_5 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Бибер_2 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
113
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