Вместо верха был бисер: экс-"ангел" Victoria's Secret удивила провокационным луком на церемонии

Леоми Андерсон любит носить смелые наряды, в которых привлекает внимание всех вокруг.

Леоми Андерсон

Леоми Андерсон / © Getty Images

Британская модель и экс-”ангел” Victoria’s Secret — Леоми Андерсон — посетила церемонию вручения премии Glamour Women Of The Year Awards 2025 в Лондоне.

На «красной» дорожке красавица появилась в провокационном луке. На ней были серые брюки свободного кроя, а сверху вместо одежды было украшение-бахрома из серого бисера, которое прикрывала ее грудь.

Леоми Андерсон / © Getty Images

Леоми Андерсон / © Getty Images

Аутфит Леоми дополнила черными босоножками на платформах и каблуках, серебряными серьгами и браслетами. Модель сделала мокрую укладку и макияж смоки-айс.

Напомним, Леоми Андерсон надела на вечеринку от британского Vogue Forces for Change черное облегающее платье с обнаженной спиной, вырезами на бедрах, бюсте и животе.

