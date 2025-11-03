- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 185
- Время на прочтение
- 1 мин
Вместо верха был бисер: экс-"ангел" Victoria's Secret удивила провокационным луком на церемонии
Леоми Андерсон любит носить смелые наряды, в которых привлекает внимание всех вокруг.
Британская модель и экс-”ангел” Victoria’s Secret — Леоми Андерсон — посетила церемонию вручения премии Glamour Women Of The Year Awards 2025 в Лондоне.
На «красной» дорожке красавица появилась в провокационном луке. На ней были серые брюки свободного кроя, а сверху вместо одежды было украшение-бахрома из серого бисера, которое прикрывала ее грудь.
Аутфит Леоми дополнила черными босоножками на платформах и каблуках, серебряными серьгами и браслетами. Модель сделала мокрую укладку и макияж смоки-айс.
Напомним, Леоми Андерсон надела на вечеринку от британского Vogue Forces for Change черное облегающее платье с обнаженной спиной, вырезами на бедрах, бюсте и животе.