Вначале красная дорожка, а потом свидание: Сидни Суини засветила нового бойфренда

Сидни Суини / © Getty Images

28-летняя актриса Сидни Суини, которая совсем недавно отпраздновала день рождения в компании новой жены Безоса Лорен Санчес, появилась на публике. Девушка посетила премьеру фильма со своим участие «Кристи», которая прошла на 33-м ежегодном международном кинофестивале в Хэмптоне.

На публику она вышла в белоснежном наряде от Thierry Mugler и обуви от Jimmy Choo. Сидни носила мини-платье с фатином и укороченный жакет.

Сидни Суини / © Getty Images

Затем на выходных красотку заметили папарацци, но не одну, а в компании ее нового бойфренда Скутера Брауна. Надела она для свидания наряд от Monse из коллекции весна-лето 2026 — креативное мини-платье с серой юбкой и рубашкой сверху.

Также на плече у Сидни висела небольшая сумка, а обута она была в туфли с открытой пяткой.

Сидни Суини и ее новый бофренд / © Getty Images

Об отношениях Брауна и Суини стало известно недавно. Новый бойфренд девушки намного старше нее — ему 44 года. Скутер Браун — американский бизнесмен и музыкальный продюсер, который работал с Канье Уэстом, Джастином Бибером, Арианой Гранде и Деми Ловато.