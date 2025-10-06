ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
105
Время на прочтение
1 мин

Вначале красная дорожка, а потом свидание: Сидни Суини засветила нового бойфренда

Голливудская красавица проводи сейчас время в Нью-Йорке.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Сидни Суини

Сидни Суини / © Getty Images

28-летняя актриса Сидни Суини, которая совсем недавно отпраздновала день рождения в компании новой жены Безоса Лорен Санчес, появилась на публике. Девушка посетила премьеру фильма со своим участие «Кристи», которая прошла на 33-м ежегодном международном кинофестивале в Хэмптоне.

На публику она вышла в белоснежном наряде от Thierry Mugler и обуви от Jimmy Choo. Сидни носила мини-платье с фатином и укороченный жакет.

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Затем на выходных красотку заметили папарацци, но не одну, а в компании ее нового бойфренда Скутера Брауна. Надела она для свидания наряд от Monse из коллекции весна-лето 2026 — креативное мини-платье с серой юбкой и рубашкой сверху.

Также на плече у Сидни висела небольшая сумка, а обута она была в туфли с открытой пяткой.

Сидни Суини и ее новый бофренд / © Getty Images

Сидни Суини и ее новый бофренд / © Getty Images

Об отношениях Брауна и Суини стало известно недавно. Новый бойфренд девушки намного старше нее — ему 44 года. Скутер Браун — американский бизнесмен и музыкальный продюсер, который работал с Канье Уэстом, Джастином Бибером, Арианой Гранде и Деми Ловато.

Образы актрисы Сидни Суини (18 фото)

Сидни Суини_1 / © Associated Press

© Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
105
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie