Вначале селфи, а только потом фото для сестры: все смеются с Ким Кардашьян

Ким и Хлое Кардашьян в Венеции / © Associated Press

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Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, ее мать и сестры были среди приглашенных знаменитостей на роскошную свадьбу миллиардера Джеффа Безоса и его возлюбленной Лорен Санчес. На протяжении всего празднования ее и других знаменитостей фотографировали папарацци, поскольку перемещаться к многим локациям VIP-гости Безоса вынуждены были на водном транспорте.

Как Instagram-дива Ким все документировала на свой телефон и попросила свою младшую сестру Хлое сфотографировать ее в красивом платье на фоне венецианских пейзажей, но у Хлое был другой план. Пока Ким позировала сестре, та делала селфи.

Ким и Хлое Кардашьян в Венеции / © Getty Images

Сзади сестер можно заметить их маму Крис Дженнер, которая тоже держит телефон, но она их тоже не фотографировала, а снимала видео.

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Забавный момент с Ким и Хлое стал «вирусным» и многие подшучивают над сестрами.

Хлое Кардашьян делает селфи / © Getty Images

Также сестер заметили позже еще раз, но в этот раз Ким уже сама делала селфи, не полагаясь на младшую сестру.

Ким и Хлое Кардашьян в Венеции / © Associated Press