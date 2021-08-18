Внимание на декольте и тонкую талию: Пэрис Хилтон в эффектном платье продефилировала по Таймс-сквер

Внимание на декольте и тонкую талию: Пэрис Хилтон в эффектном платье продефилировала по Таймс-сквер

Пэрис Хилтон с удовольствием позировала перед камерами фотографов на Таймс-сквер, когда направлялась на "Вечернее шоу" в Нью-Йорке.

40-летняя звезда продемонстрировала тонкую талию в голубом платье с брошкой в виде сердца на поясе. Асимметричное платье переливалось стразами и было с глубоким вырезом на декольте. Пэрис подобрала к наряду кожаные туфли-лодочки на каблуках от Valentino с шипами, надела черные солнцезащитные очки в форме лисичек и бриллиантовые серьги.

Пэрис Хилтон / Getty Images

В прошлом месяце Хилтон вынуждена была опровергать очередные слухи о своей беременности. Судя по этой фотографии, светская львица точно не в положении.

На "Вечернем шоу" в Нью-Йорке Хилтон рассказывала о своем новом кулинарном шоу, которое называется Cooking with Paris. Пэрис выступает не только ведущей, но и признается, что в рамках проекта и сама учится готовить.

Пэрис Хилтон на презентации кулинарного шоу / Getty Images

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Стиль Пэрис Хилтон (26 фото)

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