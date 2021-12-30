Вновь без белья: обнаженная Деми Роуз похвасталась сексуальными формами

Британская "Ким Кардашьян" взбудоражила воображение фолловеров новыми пикантными снимками.

Смелая Деми Роуз опубликовала в Instagram новые провокационные фото.

Красотка вновь предстала перед камерой без нижнего белья. Вот только на этот раз она сверху накинула кожаное красное пальто и красные перчатки.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Роуз демонстрировала на камеру свои пышные формы. Интимные места она прикрывала пальто.

Свой аутфит Деми дополнила красными ботильонами на каблуках, гладким пучком и макияжем с черными стрелками и красной помадой.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Ранее модель полностью разделась перед камерой.

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