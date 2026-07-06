Внучка Эльзы Скиапарелли попала в объектив папарацци во время Недели моды

Мариса Беренсон / © Getty Images

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Мариса Беренсон — выдающаяся актриса и модель, представительница известного рода Скиапарелли. Именно её бабушка основала некогда легендарный Дом моды, вещи которого теперь носят известные женщины и мужчины мира шоу-бизнеса.

Она — постоянная гостья на показах бренда, и новая Неделя моды в Париже не стала исключением. Мариса появилась на публике в невероятном красном платье с длинными рукавами и декольте, которое также украшали оборка, воротничок и манжеты.

Мариса Беренсон / © Getty Images

Однако главным украшением образа стал подол платья, который Мариса держала в руках с помощью золотой цепочки. Образ также дополнили такие аксессуары, как украшения в ушах и на руках, а также очки и бежевые туфли с золотыми каблуками.

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Ранее мы рассказывали и показывали, в каком свадебном платье Мариса шла к алтарю и кто был его дизайнером.

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