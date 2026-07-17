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- Шоу-бизнес
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Внучка Трампа вновь оказалась в центре внимания: 19-летняя Кай Трамп появилась на телевидении
Внучка президента США Дональда Трампа Кай Трамп готовится к новому этапу жизни, но вновь привлекла внимание своим нарядом.
Кай Трамп, дочь Дональда Трампа-младшего и внучка президента США Дональда Трампа, посетила телешоу в Нью-Йорке. Она также является старшей из внуков скандально известного президента и профессиональной гольфисткой.
В ходе интервью она рассказала о своей карьере, влиянии социальных сетей и будущей жизни в колледже Университета Майами. На шоу 19-летняя девушка появилась в чёрном приталенном жакете, который сочетала с топом и мини-юбкой. Гламурным акцентом образа стали босоножки девушки на каблуках и колье с бриллиантами.
Этот образ оказался гораздо лаконичнее того, который Кай продемонстрировала на церемонии вручения премии ESPY Awards. Дело в том, что она вышла к фотографам в золотом платье, а главным в этом образе всё же стал оттенок её кожи — Кай заметно переборщила с автозагаром и бронзером, которые нанесла на тело, поэтому её кожа заметно выделялась.