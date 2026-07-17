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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
169
Время на прочтение
1 мин

Внучка Трампа вновь оказалась в центре внимания: 19-летняя Кай Трамп появилась на телевидении

Внучка президента США Дональда Трампа Кай Трамп готовится к новому этапу жизни, но вновь привлекла внимание своим нарядом.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Кай Трамп

Кай Трамп / © Getty Images

Кай Трамп, дочь Дональда Трампа-младшего и внучка президента США Дональда Трампа, посетила телешоу в Нью-Йорке. Она также является старшей из внуков скандально известного президента и профессиональной гольфисткой.

В ходе интервью она рассказала о своей карьере, влиянии социальных сетей и будущей жизни в колледже Университета Майами. На шоу 19-летняя девушка появилась в чёрном приталенном жакете, который сочетала с топом и мини-юбкой. Гламурным акцентом образа стали босоножки девушки на каблуках и колье с бриллиантами.

Кай Трамп / © Getty Images

Кай Трамп / © Getty Images

Этот образ оказался гораздо лаконичнее того, который Кай продемонстрировала на церемонии вручения премии ESPY Awards. Дело в том, что она вышла к фотографам в золотом платье, а главным в этом образе всё же стал оттенок её кожи — Кай заметно переборщила с автозагаром и бронзером, которые нанесла на тело, поэтому её кожа заметно выделялась.

Кай Трамп / © Associated Press

Кай Трамп / © Associated Press

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
169
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