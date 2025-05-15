- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Время на прочтение
- 1 мин
Внушительное декольте, перья и каблуки: Ким Кардашьян подловили папарацци в Париже
Звезду реалити-шоу заметили в необычном наряде. В свет она вышла после того, как дала показания в суде.
44-летняя телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян попала под прицел папарацци в Париже, когда выходила в сопровождении своей матери Крис Дженнер и охраны из отеля Ritz.
Звезда якобы направлялась то ли на обед, то ли на шоппинг. Одета она была очень эффектно, чем привлекла внимание.
Кардашьян сочетала кружевной топ, с очень глубоким декольте и бретельками, с длинным бархатным будуарным пальто нежно-кремового оттенка, которое было на вороте и подоле декорировано перьями. Рукава этого наряда она подвернула.
Также Ким носила кружевные туфли на каблуках, а на голову надела синюю кепку. Волосы она распустила и сделала на лице любимый макияж в коричневой гамме. Талию она подчеркнула коричневым поясом с пряжкой.
Выход Ким в свет состоялся на следующий день после того, как она появились в парижском суде для дачи показаний по делу об ограблении ее номера в 2016 году. ТОгда были украдены драгоценности стоимостью около 10 миллионов долларов. Во время ограбления Ким находилась в номере и преступники угрожали ей дулом пистолета. Также ее связали, засунули кляп в рот. На Кардашьян в момент ограбления был только халат.