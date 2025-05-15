Внушительное декольте, перья и каблуки: Ким Кардашьян подловили папарацци в Париже

Ким Кардашьян / © Getty Images

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44-летняя телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян попала под прицел папарацци в Париже, когда выходила в сопровождении своей матери Крис Дженнер и охраны из отеля Ritz.

Звезда якобы направлялась то ли на обед, то ли на шоппинг. Одета она была очень эффектно, чем привлекла внимание.

Ким Кардашьян / © Getty Images

Кардашьян сочетала кружевной топ, с очень глубоким декольте и бретельками, с длинным бархатным будуарным пальто нежно-кремового оттенка, которое было на вороте и подоле декорировано перьями. Рукава этого наряда она подвернула.

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Также Ким носила кружевные туфли на каблуках, а на голову надела синюю кепку. Волосы она распустила и сделала на лице любимый макияж в коричневой гамме. Талию она подчеркнула коричневым поясом с пряжкой.

Ким Кардашьян / © Getty Images

Выход Ким в свет состоялся на следующий день после того, как она появились в парижском суде для дачи показаний по делу об ограблении ее номера в 2016 году. ТОгда были украдены драгоценности стоимостью около 10 миллионов долларов. Во время ограбления Ким находилась в номере и преступники угрожали ей дулом пистолета. Также ее связали, засунули кляп в рот. На Кардашьян в момент ограбления был только халат.

Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян и Норт Уэст / © Getty Images Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Associated Press