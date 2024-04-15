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Во флористическом платье от Chanel: звезда Marvel Бри Ларсон в женственном аутфите появилась на премии

Во флористическом платье от Chanel: звезда Marvel Бри Ларсон в женственном аутфите появилась на премии

Бри Ларсон / Фото: Associated Press

34-летняя актриса выглядела стройно и красиво на ивенте.

Бри Ларсон, известная поклонникам фильмов Marvel по роли Капитана Марвел, посетила церемонию вручения премии Breakthrough Prize ("Прорыв"), которая состоялась в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе.

Бри Ларсон / © Associated Press
Бри Ларсон / Фото: Associated Press

На красной дорожке актриса появилась во флористическом бирюзово-белом платье макси с черной каймой из кутюрной коллекции Fall 2022 бренда Chanel. Наряд имел американскую пройму и накладные карманы в тон, сливавшиеся с платьем,  украшенные разноцветными брошками. Бри выглядела стройно и женственно.

Бри Ларсон / © Associated Press
Бри Ларсон / Фото: Associated Press

Образ Ларсона дополнила светло-голубыми босоножками. Волосы она собрала в элегантную прическу, выпустив спереди одну прядь, и сделала макияж в натуральных оттенках. В ушах у нее были бриллиантовые серьги, а на руках – кольца с цветами. Бледно-розовый маникюр завершил лук Бри.

Бри Ларсон / © Associated Press
Бри Ларсон / Фото: Associated Press

Напомним, Бри Ларсон на премии Гильдии киноактеров в Лос-Анджелесе сияла в нежно-розовом аутфите, состоявшем из кроп-топа с длинными рукавами и узлом, а также длинной юбки необычного дизайна.

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