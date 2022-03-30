Во Львове проходят благотворительные концерты в поддержку ВСУ

Музыканты из разных городов Украины объединяются для благотворительных выступлений в поддержку украинской армии.

В марте 2022 года во Львове был создан "Український Мистецький Фронт". В его рамках проходят уличные концерты, в которых принимают участие музыканты со всей Украины.

Музыка звучит разных форматов – классическая, электронная, джаз, рок и блюз. Уже состоялось 7 концертов.

Первый проект "Українського Мистецького Фронта" – это #дешансонизация.

Прессслужба

Начался проект 18 марта на железнодорожном вокзале Львова, где у центрального входа, в толпе людей и животных, с чемоданами в руках и страхом в глазах звучал джаз.

Отряд известных джазовых музыкантов на волонтерских началах сыграли 40-минутный сет для подъема духа и настроения прибывающих во Львов беженцев.

В проекте приняли участие такие музыканты: труба – Денис Аду (Кривой Рог), фортепиано – Константин Кравчук (Винница), саксофон – Давид Колпаков (Днепр), тромбон – Андрей Арнаутов (Львов), бас – Сергей Федорчук (Львов), ударные – Маркиян Крыса (Киев).

Прессслужба

Самым масштабным стало выступление 27 марта на Площади Рынок музыканта Саши Чемерова, основателя калифорнийской рок-группы The Gitas и украинской рок-группы "Димна Суміш".

Прессслужба

Вместе с Сашей на сцену вышел фронтмен группы O.Torvald из Полтавы — Женя Галич, на этот раз игравший на басу. Гитарист из Киева Николай Цховребашвили, гитарист из Львова Тарас Кушнирук и львовский перкуссионист Даня Билоус.

Прессслужба

#дешансонизация предлагает слушать качественную музыку в противоположность русскому шансону.

Прессслужба

Цель проекта – сбор средств для ВСУ.

Для этого в местах, где проходят перфоменсы, размещены баннеры с QR-кодом, отсканировав который можно перечислить средства в помощь украинской армии.

Собранные деньги поступают на счет ОО Український Мистецький Фронт, затем их передают на нужды отдельного полка специального назначения АЗОВ.

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