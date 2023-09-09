Во всем белом: итальянский певец в жемчугах блеснул мохнатой грудью на Венецианском кинофестивале

Не только женщины демонстрируют на красной дорожке Венецианского кинофестиваля роскошные образы. Итальянский артист Освальдо Супино предстал перед камерами в эффектном образе total white.

На музыканте был белый комбинезон со штанами-палаццо и огромный аксессуар из сотни жемчужин, который украшал его шею, руки, грудь и спадал на наряды. Сквозь жемчуг Освальдо блеснул своей мохнатой грудью.

Освальдо Супино / Фото: Getty Images

Обут Супино был в белые босоножки на экстремально высокой платформе и каблуках. В руке он держал длинный белоснежный шлейф. На лице у него была борода, а в ушах – серьги-кольца.

Певец довольно скромно позировал фотографам, но его эффектный аутфит не оставил равнодушным никого из собравшихся.

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