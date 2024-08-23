Во всем белом: звезда реалити в мини-шортах похвасталась упругими ягодицами

Челси Лазкани в образе total white появилась в Лос-Анджелесе.

Папарацци на улицах Лос-Анджелеса подловили звезду американского реалити-шоу для Netflix – Selling Sunset – Челси Лазкани.

Девушка вышла на прогулку в образе total white. На ней был топ с длинными рукавами и пикантным декольте, а также мини-шорты, подчеркивавшие ее стройные ноги.

Увидев фотографов Челси повернулась к ним спиной и продемонстрировала свои упругие ягодицы.

Челси Лазкани / Фото: Getty Images

Свой лук Лазкани дополнила мюлями на шпильках и меховой белой сумкой с черными крапинками.

У нее была укладка с локонами, макияж с акцентом на глазах, французский маникюр и кольцо с бриллиантами.

Напомним, Челси Лазкани одела на вечеринку мини-платье цвета металлик на тонких бретельках и с откровенным декольте.

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