Во всем сером: Елена Зеленская в монохромном образе посетила детскую больницу в Боярке

Елена Зеленская посетила Киевскую областную детскую больницу в Боярке. Вместе с ней были министр здравоохранения Дании Софи Леде и руководитель больницы им. Марии Елизаветы в Копенгагене (Дания) Мерете Ланге, приехавшие с визитом в Киев в рамках международного медицинского партнерства (предполагает непосредственное сотрудничество между украинскими и зарубежными медучреждениями).

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Киевская областная больница обслуживает около 400 тысяч детского населения Киевской области, других регионов Украины, в том числе временно перемещенных лиц, в среднем пролечивая до 10 тысяч.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Человекоцентрический подход к лечению – это одновременно и лекарства, и эмоциональная поддержка, чувство физического и ментального комфорта, забота и неравнодушие даже вне медицинских процедур. То есть очень много разных условий, направленных на одну цель: выздоровление и качественную жизнь.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Рады работать над всем этим вместе с медицинскими партнерами из Дании и всего мира", – написала первая леди в посте.

В больнице Зеленская появилась в монохромном луке. На ней был серый свитер с высокой горловиной, серый костюм, состоявший из брюк-клеш со стрелками и жакета с платком-паше, и черная обувь.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена дополнила деловой аутфит аккуратной укладкой, нежным макияжем и золотыми серьгами-кольцами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, ранее Елена Зеленская в деловом черном костюме встретилась со своей германской коллегой Эльке Бюденбендер.

Читайте также: