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Супер Марио возвращается: появился финальный трейлер анимационного фильма по мотивам культовой видеоигры

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
115
Время на прочтение
1 мин
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Супер Марио возвращается: появился финальный трейлер анимационного фильма по мотивам культовой видеоигры

В украинский прокат выйдет анимационная адаптация знаменитой видеоигры Super Mario Bros.

В Сети появился финальный трейлер анимационного фильма по мотивам культовой видеоигры — "Братья Супер Марио в кино".

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Мировые бренды Illumination и Nintendo впервые объединили усилия, чтобы создать киноприключения об одном из самых известных игровых персонажей – водопроводчике Марио, который уже несколько десятилетий является неотъемлемой частью поп-культуры.

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Мультфильм обещает зрителям показать яркую и захватывающую вселенную супербратьев Марио и Луиджи. Он наполнен экшном, юмором, загадками и безумными приключениями.

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Режиссерами анимационного происшествия выступили Аарон Горват и Майкл Джеленик.

В оригинале Марио озвучивает Крис Пратт, Луиджи – Чарли Дэй, а принцессу Пич – Аня Тейлор-Джой.

В украинский прокат фильм "Братья Супер Марио в кино" выйдет накануне Международного дня братьев — 5 апреля 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
115
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