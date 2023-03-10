Супер Марио возвращается: появился финальный трейлер анимационного фильма по мотивам культовой видеоигры

В Сети появился финальный трейлер анимационного фильма по мотивам культовой видеоигры — "Братья Супер Марио в кино".

Мировые бренды Illumination и Nintendo впервые объединили усилия, чтобы создать киноприключения об одном из самых известных игровых персонажей – водопроводчике Марио, который уже несколько десятилетий является неотъемлемой частью поп-культуры.

Мультфильм обещает зрителям показать яркую и захватывающую вселенную супербратьев Марио и Луиджи. Он наполнен экшном, юмором, загадками и безумными приключениями.

Режиссерами анимационного происшествия выступили Аарон Горват и Майкл Джеленик.

В оригинале Марио озвучивает Крис Пратт, Луиджи – Чарли Дэй, а принцессу Пич – Аня Тейлор-Джой.

В украинский прокат фильм "Братья Супер Марио в кино" выйдет накануне Международного дня братьев — 5 апреля 2023 года.

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