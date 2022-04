Военный плейлист:  20 лучших песен, записанных после начала широкомасштабного вторжения

Война принесла нам столько боли, что сейчас это трудно даже осмыслить. Свою боль, свою злость, ненависть к врагу и любовь к близким украинцы изливают в песнях. Так было всегда, и эта война не стала исключением.

Мы собрали для вас лучшие композиции, созданные и записанные украинскими исполнителями с момента начала широкомасштабного вторжения России в Украину.

Песня взорвала соцсети в первые дни войны. Ее автор - Тарас Боровок, воин Вооруженных сил Украины, эксперт УКФ.

Прийшли окупанти до нас в Україну

Форма новенька, воєнні машини

Та трохи поплавився їх інвентар

Байрактар… Байрактар…

Руслан Горовой — украинский журналист, автор известного проекта "Служба розшуку дітей", Заслуженный журналист Украины, режиссер, поэт и музыкант записал лирическую композицию "Сни весни".

Макс Барских записал композицию "Буде Весна"

Хай буде весна

Поки ми стоїмо до кінця

І нас не зламає війна

Наша віра єднає серця

Україна навіки жива.

Україна це наша земля

Україна єднає серця



Львовская группа "Бетон" сделала кавер на London Calling легендарных The Clash, и теперь они собирают деньги на борьбу с оккупантами с помощью панк-рока по всему миру. Kyiv Calling - получилось очень мощно.

Очень сильную композицию представил Олег Скрипка "Героям слава".

Ми горді, незламні, б'ємося як леви.

Єднаємось браття, серця наші вогневі.

Із нами весь світ, свята наша справа.

Слава Україні! Героям Слава!

Кажи слова! Слава Україні!

Героям Слава! Кажи без страху!

Російський корабель

The HARDKISS назвали песню "Як ти?", по мнению Юлии Саниной, эта фраза стала в Украине синонимом "я люблю тебе".

Оля Полякова записала трогательную колыбельную "Колискова Мелодія України".

Украинский шоумен JULIK записал патриотическую композицию "Зозуля".

На березі зозуля кувала,

Ой тая зозуля березі сказала:

Ой не плач ти, березенько, за нашу країну

Переможем, відбудуєм нашу Батьківщину.

На березі пташка заспівала,

Наша рідна Україна москаля прогнала!

Композиция "Далі ми самі" была написана Сергеем Бабкиным в марте 2022 года в городе Днепр, куда он вместе с семьей был вынужден эвакуироваться из Харькова.

Над песней также работали один из лучших в Украине духовых музыкантов Сергей Сидоренко и мультиинструменталист Александр Шульга. Автором видео выступил молодой режиссер Павел Зеленов.

Ирина Федишин посвятила композицию "Розстріляна весна" трагедии в Буче.

Здригнувся світ

Це біль пекуча

Мов на хресті

Розп‘ята Буча

Немає сонця

Тільки ночі

Нема життя-

Закриті очі

Нема весни Її спалили

Ні це не сни

Їх взяли й вбили

Наталя Фаліон (Лісапетний батальйон) и ее "Зібрались бабоньки"

Зібрались бабоньки в неділю на зорі

Бо нашу землю топчуть руські упирі

Ой, баби, бабоньки, в нас доля не проста

Бо вже палають наші села і міста

Позитив записал зажигательный реп "Боже, яке кончене!"

Христина Соловей перепела итальянскую народную песню "Bella Ciao".

Одного ранку, ще й на світанку

Земля здригнулась і враз закипіла наша кров

Ракети з неба, колони танків

І заревів старий Дніпро

Наталья Могилевская записала песню "Ми будем стояти"

Композиция MONATIK называется "Молчание - синоним лжи"

Анна Добрыднева презентовала чувственную песню "Дитинство", которую посвятила украинским детям, потерявшим в этой войне детство.

Тільки де ж тепер зустрітись

Дороги не знайти у дитинство

Я дівчатам по сусідству відправила листи

У дитинство

У дитинство

KAZKA выпустила песню "I am not ok"

"Мы не "окей". Каждый день мы смотрим в глаза страха и продолжаем борьбу за мирное небо над родной Украиной на всех фронтах! Миллионы украинцев находятся в постоянной опасности. Украинские города разрушают, враг уносит невинные жизни и культурное наследие Украины." - написали музыканты.

Патриотическую песню "Непереможна Україна" спели Ирина Билык, Екатерина Бужинская, Павел Зибров, Оксана Пекун, Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Иво Бобул, Гарик Кричевский, Дмитрий и Назарий Яремчуки, Виктор Павлик и другие.

Обірвані сни,

Палають міста І плаче червона калина.

Та Бог всім віддасть

За кожне життя,

За скроплену кров’ю стежину.

TamerlanAlena х Andi Vax презентовали песню про войну в Украине, а также мотивирующее видео к ней.

Чому так гiрко плачеш?

Я знаю не пробачиш образи всi, що на душі

Незламна і смілива

Міцна і норовлива

Моя земля - моя Украïна

Та коли сходить сонце

Пліч-о-пліч станемо разом

До тебе, моя люба, де б не була я повертаюсь знов!

Леся Никитюк перепела легендарный хит "Чарівна скрипка", ее композиция называется "Нова біологічна пісня. Сіла птаха".

