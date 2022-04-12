Vogue Czechoslovakia впервые выпустил обложку без фото, но в цветах флага Украины

Известные издания во всем мире продолжают поддерживать Украину.

Традиционно обложки изданий Vogue украшают самые знаменитые и востребованные модели, актрисы и певицы мира. Однако из-за войны в Украине глянец Vogue Czechoslovakia впервые в истории выпустили обложку без фотографии. В мае издание выйдет с синим фотоном, желтым логотипом с тремя надписями: "Как вы себя сейчас чувствуете?", "Время для сочувствия", "Живи, Украина".

"Бывают моменты, когда фэшн и модная фотография должны отойти на второй план. Не будем забывать, что происходит в нашем хрупком мире. Давайте ценить то, что у нас есть. С новой эрой приходят вопросы, которые нам уже давно не приходилось задавать себе. К ним относится выбор между самосохраняющим побегом, решительным героизмом или тихим выживанием в отягчающих ситуациях. Но нет ничего легкого. Быстрые испытания могут навредить так же, как и оружие, и нежелание слушать может быть хуже, чем нежелание помочь", - говорится на странице издания в Instagram.

Майский номер Vogue был создан совместно с командой украинского Vogue, печатная версия которого приостановлена ​​из-за войны, и автором блога STYLE NOT COM Беком Гвишиани.

Напомним, ранее обложкой поддержал Украину и польский Vogue. Апрельский выпуск издания вышел с иллюстрацией Елены Емчук - фэшн-фотографа и художницы.

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