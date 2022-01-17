Vogue впервые поместил на обложку девять темнокожих моделей, но ее раскритиковали

Читатели не увидели красоты в образах моделей, а фотографа и творческую команду обвинили в токенизме.

Vogue - самый знаменитый и престижный глянцевый журнал в мире, и попасть на его обложку - мечта любой модели, однако темнокожие девушки на его обложке появлялись не слишком часто. Кардинально изменить все решил главный редактор британской версии Vogue Эдвард Эниннфул и посвятил февральский выпуск 9 моделям африканского происхождения и их историям.

Участвовали в фотосессии модели: Адут Акеч, Амар Аквей, Маджести Амаре, Акон Чанкоу, Мати Фолл, Джанет Джамбо, Абени Ньял, Ньягуа Руэа и Анок Яй.

"Девять моделей, украшающих обложку, отражают продолжающийся сейсмический сдвиг. В новых релизах снимается много моделей африканского происхождения. Для индустрии, которую давно критикуют за отсутствие разнообразия, а также за увековечивание стандартов красоты, рассматриваемых через европоцентристскую призму, это изменение имеет важное значение", - отметили в самом Vogue.

Автором съемки стал фотограф Рафаэль Паваротти. Несмотря на благую цель и попытку показами миру, что красота бывает разной, выпуск раскритиковали в Сети. Читатели издания были возмущены, что кожу девушек сделали слишком черной.

Также все модели были одеты в черные наряды, из-за чего их обработанная фотографом кожа просто сливалась с одеждой. Разглядеть красоту девушек было крайне трудно, тем более что в реальной жизни у всех них свой уникальный оттенок кожи, который действительно очень красивый.

Комментаторов возмутило и использование в съемке париков с ровными волосами. Зачем стилисты это сделали, тоже никто не понял. Юзеры отметили, что лучше бы модели снимались со своими природными локонами и короткими стрижками, ведь это действительно красиво, а парики только сделали девушек похожими на манекенов с витрины.

Вот некоторые мнения из Сети:

"Все эти удивительные модели представлены (наконец-то), и все же ни одной с натуральными волосами, правда?";

"Мы слишком далеко продвинулись в движении, чтобы я мог аплодировать этому. Я боялся комментировать, потому что Vogue - это мечта модели, так что браво дамам. Арт-директора, стилисты, редакторы: фото мрачное и не подчеркивает красоты моделей. А парики? Действительно? Спасибо, но попробуйте еще раз";

"Было бы так интересно и красиво, если бы каждая модель показывала свой смех и хорошее настроение и более яркую одежду. Мне очень интересно, что за тема стоит за этим?";

"Мне нравится идея, однако это такая уродливая обложка. Я не знаю, что вы, ребята, пытались представить этой темой";

"Это не настоящий цвет их кожи! И все они с искусственными волосами. Не лучший способ почтить их";

"Неужели мы так отчаянно хотим попасть в их публикации, что собираемся обманывать себя, что это хорошая картина? Отличные смуглые модели, но почему бы не показать их красоту. Они забыли оплатить счет за свет? Токенизм во всей красе! Создавайте свои собственные публикации и перестаньте искать одобрения у этих культурных стервятников. Vogue давай лучше";

"Спасибо, но что это такое? Не нужно было делать их буквально черными. Их лица едва видны. Если вы все собираетесь что-то делать, делайте это правильно";

"Почему бы не использовать их настоящий цвет кожи? Зачем делать их темнее, чем они есть? Это стереотипно. Поскольку они африканки, вы должны сделать их темнее, чтобы они соответствовали вкусу ваших читателей. Поярче? Не могла даже разглядеть лицо моделей. Это непривлекательно".

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