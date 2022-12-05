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Вокалистка фольк-дуэта VRODA создала коллекцию одежды с аутентичными узорами старинных вышиванок

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Вокалистка фольк-дуэта VRODA создала коллекцию одежды с аутентичными узорами старинных вышиванок

Коллекция Анны Заклецкой "Строй"

В Национальном заповеднике "София Киевская" прошел показ коллекции Анны Заклецкой — известной украинской общественной деятельницы, вокалистки фольк-дуэта VRODA и исследователи фольклора и язычества, украинской культуры и традиций.

В коллекцию вошли 13 образов – вязаные платья, брючные костюмы и юбки, украшенные нагрудными украшениями и аутентичными узорами — точными копиями орнаментированной вышивки из собственной коллекции вышиванок Анны, насчитывающей 20 одиниц. Среди них вышиванки старше 100 лет. Основные цвета коллекции – белый, красный и черный.

Коллекция Анны Заклецкой
Коллекция Анны Заклецкой "Строй"
Коллекция Анны Заклецкой
Коллекция Анны Заклецкой "Строй"

Коллекция создана на основе знаний, полученных из рассказов бабушки Анны – Гани 1922 года рождения, что большую часть жизни прожила на Хмельнитчине и Ровенщине, о ткачестве, знахарстве, философии жизни, Боге, языке, обрядах, законах бытия, источнике счастья и смыслах, ради которых мы воплотились. А также по рассказам людей, с которыми Заклецкая общалась на протяжении 30 лет в собственных фольклорных экспедициях по Украине и миру.

Показ прошел в театрализованном формате по мотивам украинского дохристианского мифа о сотворении мира. Действо, режиссером которого, кстати, также стала Анна Заклецкая, показало как из всевидящего глаза, черной дыры-Навы, появляется проявленный мир – красная Ява, и вселенский свет – белая Права. В качестве моделей на подиум вышли артисты из семейного вокально-хореографического ансамбля «Зернышко» под руководством мамы Анны – Раисы Заклецкой.

Коллекция Анны Заклецкой
Коллекция Анны Заклецкой "Строй"
Коллекция Анны Заклецкой
Коллекция Анны Заклецкой "Строй"
Коллекция Анны Заклецкой
Коллекция Анны Заклецкой "Строй"
Коллекция Анны Заклецкой
Коллекция Анны Заклецкой "Строй"
Коллекция Анны Заклецкой
Коллекция Анны Заклецкой "Строй"
Коллекция Анны Заклецкой
Коллекция Анны Заклецкой "Строй"

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Дата публикации
Просмотры
457
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