Вокалистка фольк-дуэта VRODA создала коллекцию одежды с аутентичными узорами старинных вышиванок

В Национальном заповеднике "София Киевская" прошел показ коллекции Анны Заклецкой — известной украинской общественной деятельницы, вокалистки фольк-дуэта VRODA и исследователи фольклора и язычества, украинской культуры и традиций.

В коллекцию вошли 13 образов – вязаные платья, брючные костюмы и юбки, украшенные нагрудными украшениями и аутентичными узорами — точными копиями орнаментированной вышивки из собственной коллекции вышиванок Анны, насчитывающей 20 одиниц. Среди них вышиванки старше 100 лет. Основные цвета коллекции – белый, красный и черный.

Коллекция Анны Заклецкой "Строй"

Коллекция Анны Заклецкой "Строй"

Коллекция создана на основе знаний, полученных из рассказов бабушки Анны – Гани 1922 года рождения, что большую часть жизни прожила на Хмельнитчине и Ровенщине, о ткачестве, знахарстве, философии жизни, Боге, языке, обрядах, законах бытия, источнике счастья и смыслах, ради которых мы воплотились. А также по рассказам людей, с которыми Заклецкая общалась на протяжении 30 лет в собственных фольклорных экспедициях по Украине и миру.

Показ прошел в театрализованном формате по мотивам украинского дохристианского мифа о сотворении мира. Действо, режиссером которого, кстати, также стала Анна Заклецкая, показало как из всевидящего глаза, черной дыры-Навы, появляется проявленный мир – красная Ява, и вселенский свет – белая Права. В качестве моделей на подиум вышли артисты из семейного вокально-хореографического ансамбля «Зернышко» под руководством мамы Анны – Раисы Заклецкой.

Коллекция Анны Заклецкой "Строй"

Коллекция Анны Заклецкой "Строй"

Коллекция Анны Заклецкой "Строй"

Коллекция Анны Заклецкой "Строй"

Коллекция Анны Заклецкой "Строй"

Коллекция Анны Заклецкой "Строй"

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