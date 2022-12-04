Ворковали перед публикой: Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус на показе Dior

Пара, которая встречается с 2018 года, посетила показ мужской одежды Dior Fall 2023, который прошел в городе Гиза, в Египте.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус / Фото: Getty Images

30-летняя Сьюки облачилась в бежевое полупрозрачное платье-комбинацию, дополнив его ажурными туфлями-лодочками на каблуках. У модели был светлый маникюр, стильная укладка, а на лице макияж с акцентом на глаза и ярко-красные губы. Матовая помада идеально подчеркивала вечерний образ Сьюки.

36-летний Роберт Паттинсон был в кремовом костюме и бежевой водолазке, а обут в черные туфли. На дорожке пара позировала в объятиях друг друга, а сидя в зале в ожидании показа мило болтали и держались за руки.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус / Фото: Getty Images

Напомним, показ Dior также посетила дочь Кейт Мосс – Лила Мосс.

Лила Мосс / Фото: Getty Images

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