Восхищался ей: Педро Паскаль растрогал Сеть милой реакцией на красоту своей сестры

Педро Паскаль и Люкс Паскаль / © Associated Press

Реклама

Актер Педро Паскаль, которого многие знают по таким проектам, как «Игра престолов», «Нарко» и «Последние из нас», стал гостьей 78-го Каннского кинофестиваля, который стартовал во Франции 13 мая.

Актер уже неизменно появлялся на публике не с девушкой или женой, а своим самым близким в мире человеком — младшей сестрой Люкс, которая тоже является актрисой и ЛГБТ-активисткой. Они позировали вначале вместе обнявшись. Педро носил элегантный черный костюм, рубашку и галстук, а вот Люкс надела гламурное платье с декольте от бренда Georges Chakra.

Педро и Люкс Паскаль / © Associated Press

На ее платье были гламурные цветочные элементы, а также плиссировка.

Реклама

Люкс Паскаль / © Associated Press

Люкс Паскаль / © Associated Press

Однако несмотря на то, что брат и сестра без сомнений выглядели очень красиво, поклонников больше восхитила реакция Педро, когда Люкс вышла на красную дорожку. Актер решил снять сестру на камеру и это видео завирусилось в Сети. В видео Педро с восхищенными глазами смотрит на Люкс и говорит: «Это моя сестра».

На красную дорожку вместе они выходят не впервые. Также Педро и Люкс посетили вместе премьеру фильма Ридли Скотта «Гладиатор II» и Педро тогда тоже очаровал всех тем, что поправлял сестре подол платья.

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press