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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Восхищался ей: Педро Паскаль растрогал Сеть милой реакцией на красоту своей сестры

Брат и сестра опять появились на красной дорожке вместе.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Педро Паскаль и Люкс Паскаль

Педро Паскаль и Люкс Паскаль / © Associated Press

Актер Педро Паскаль, которого многие знают по таким проектам, как «Игра престолов», «Нарко» и «Последние из нас», стал гостьей 78-го Каннского кинофестиваля, который стартовал во Франции 13 мая.

Актер уже неизменно появлялся на публике не с девушкой или женой, а своим самым близким в мире человеком — младшей сестрой Люкс, которая тоже является актрисой и ЛГБТ-активисткой. Они позировали вначале вместе обнявшись. Педро носил элегантный черный костюм, рубашку и галстук, а вот Люкс надела гламурное платье с декольте от бренда Georges Chakra.

Педро и Люкс Паскаль / © Associated Press

Педро и Люкс Паскаль / © Associated Press

На ее платье были гламурные цветочные элементы, а также плиссировка.

Люкс Паскаль / © Associated Press

Люкс Паскаль / © Associated Press

Люкс Паскаль / © Associated Press

Люкс Паскаль / © Associated Press

Однако несмотря на то, что брат и сестра без сомнений выглядели очень красиво, поклонников больше восхитила реакция Педро, когда Люкс вышла на красную дорожку. Актер решил снять сестру на камеру и это видео завирусилось в Сети. В видео Педро с восхищенными глазами смотрит на Люкс и говорит: «Это моя сестра».

На красную дорожку вместе они выходят не впервые. Также Педро и Люкс посетили вместе премьеру фильма Ридли Скотта «Гладиатор II» и Педро тогда тоже очаровал всех тем, что поправлял сестре подол платья.

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

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