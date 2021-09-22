Восходящая звезда моделинга: 18-летняя дочь Кейт Мосс продефилировала на новом показе

Для этого шоу девушка полностью осветлила брови.

Лила Грэйс Мосс Хэк дебютировала на подиуме в прошлом году во время показа бренда Miu Miu и с того времени активно развивает свою модельную карьеру. Помогает и продвигает девушку ее мать - супермодель 90-х Кейт Мосс.

Восходящая звезда уже успела сняться для множества обложек и принять участие в показе кутюрной коллекции Dior. Вчера же Лила продефилировала на показе британского дизайнера Ричарда Куинна во время показа его коллекции весна-лето 2022, который проходил в Лондоне в рамках Недели моды.

В новой коллекции Ричард Куинн представил много вариантов комбинезонов, и один из них демонстрировала юная Мосс. Лила появилась на подиуме в красном наряде без бретелей, с плиссировкой и штанинами, которые переходили в обувь.

Лила Мосс / Getty Images

Шею модели украшало колье, волосы были собраны, а на лицей визажисты сделали ей макияж без акцентов: плотный тон, обесцвеченные брови, отсутствие контуринга и помады. Было впечатление, что косметики на лице у девушки и вовсе не было.

Лила Мосс / Getty Images

Мама модели Кейт Мосс сидела в первом ряду и внимательно наблюдала за дочерью и ее дефиле.

Кейт Мосс / Getty Images

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