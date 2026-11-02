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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Воссоздала легендарный поцелуй Мадонны, Бритни и Кристины: немка поразила всех нарядом на вечеринке Хайди Клум

Инфлюенсерша удивила гостей вечеринки необычным перевоплощением, посвящённым культовому моменту.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Лаура Абла

Лаура Абла / © Associated Press

В Нью-Йорке состоялась легендарная вечеринка Хайди Клум в честь Хэллоуина, на которой приглашенные гости продемонстрировали свои оригинальные костюмы. Хотя саму модель в образе оторванной руки превзойти не смог никто, но немки Лаура Абла всё же попыталась.

Лаура Абла / © Associated Press

Лаура Абла / © Associated Press

Инфлюенсерша пришла на мероприятие, преобразившись до неузнаваемости. Лаура воссоздала один из самых культовых моментов поп-культуры — скандальное выступление Мадонны, Бритни Спирс и Кристины Агилеры на церемонии MTV Video Music Awards 2003 года.

Сама девушка была в образе Мадонны, а к её талии были прикреплены два манекена, изображавшие Спирс и Агилеру. Лаура вжилась в роль на все сто процентов, ведь даже имитировала поцелуи.

Лаура Абла / © Associated Press

Лаура Абла / © Associated Press

Как проходила подготовка этого образа, Лаура Абла показала в Instagram.

«Мне пришлось снять свой костюм на Хэллоуин в этом году, после чего в течение четырёх часов сканировали всё моё тело, ведь нам были нужны мельчайшие детали, все пропорции — абсолютно всё. Затем все эти данные отправили в Лос-Анджелес, где с помощью полученной информации напечатали точную копию моей фигуры. И уже на ней работали над костюмом, хотя меня самой там даже не было», — рассказала девушка.

Напомним, что одно из самых знаковых выступлений в истории MTV Video Music Awards — это когда три звезды поп-музыки — Мадонна, Бритни Спирс и Кристина Агилера — вышли на сцену, чтобы исполнить песни Мадонны Like a Virgin и Hollywood. Мадонна была одета в чёрное, как «жених», а Бритни и Кристина появились на сцене — как её «невесты», в белых нарядах. Во время номера певицы поцеловались — сначала Мадонна поцеловала Бритни, а затем Кристину.

Бритни Спирс, Мадонна и Кристина Агилера / © Associated Press

Бритни Спирс, Мадонна и Кристина Агилера / © Associated Press

В то время это событие вызвало настоящий фурор и казалось весьма скандальным, а кадры с поцелуем разлетелись по всем СМИ.

Мадонна и Кристина Агилера / © Getty Images

Мадонна и Кристина Агилера / © Getty Images

Бритни Спирс и Мадонна / © Associated Press

Бритни Спирс и Мадонна / © Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

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