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Восстановила дородовую форму: Жасмин Тукс сверкнула фигурой в белом бикини

Восстановила дородовую форму: Жасмин Тукс сверкнула фигурой в белом бикини

Фото: Instagram Жасмин Тукс

Модель стала еще стройнее, чем до рождения ребенка.

33-летняя топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Жасмин Тукс – опубликовала в своем Instagram серию снимков в бикини. Интересно, что это купальник именно от бренда Victoria's Secret, с которым модель сотрудничала много лет, но уже давно в нем не появлялась.

Жасмин позирует в белом бикини с декоративными пластиковыми элементами. Ее волосы распущены, а на лице макияж с коричневой помадой.

© Instagram Жасмин Тукс
Фото: Instagram Жасмин Тукс
© Instagram Жасмин Тукс
Фото: Instagram Жасмин Тукс

Фигура Тукс выглядит потрясающе. К слову, год назад девушка родила своего первого ребенка – дочь Мию Викторию, но быстро вернула свою дородовую форму и уже спустя три месяца после родов блистала на мероприятии в рамках Каннского кинофестиваля в черном обтягивающем платье с полупрозрачной вставкой на животе и стразами на груди.

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс
Жасмин Тукс / Фото: Instagram Жасмин Тукс

Напомним, ранее Жасмин Тукс демонстрировала фигуру в эффектном бронзовом бикини.

© Instagram Жасмин Тукс
Фото: Instagram Жасмин Тукс

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