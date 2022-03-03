"Восстаньте! Вас миллионы": Олег Винник обратился к россиянам и беларусам

"Восстаньте! Вас миллионы": Олег Винник обратился к россиянам и беларусам

Артист опубликовал в соцсети видеобращение.

Олег Винник записал видеобращение к россиянам и белорусам. Он призывает их восстать, выйти на улицы, чтобы остановить путинский режим.

"Обращение к россиянам, белорусам, матерям российских и белорусских солдат. Россия, Беларусь, вы цинично ворвались в нашу мирную страну со смертельным оружием. Ваши дети погибают на нашем черноземе. Восстаньте! Вас миллионы!" – написал артист.

Винник также поддержал украинцев. Он сказал, что нас не уничтожить.

"Нас, УКРАЇНЦІВ, не знищити! Ніколи Україна не буде чиєюсь! Ми сильні! Пишаюсь нашими захисниками. Молимось за Україну. З нами БОГ!" – отметил певец.

Напомним, главный герой фильма "Грязь и мудрость" (режиссером которого выступила Мадонна) и основатель нью-йоркской группы Gogol Bordello – Евгений Гудзь, родившийся в Боярке на Киевщине и переехавший жить в США, записал к украинцам видеообращение.

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