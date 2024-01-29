Вот это да: модель в сексуальном белье предстала на красной дорожке премии "порно-Оскар"

Мелисса Стрэттон в белье продемонстрировала подтянутое тело на ивенте.
Модель и порноактриса Мелисса Стрэттон стала гостей состоявшейся в Лас-Вегасе премии AVN Awards. Это кинонаграда американского журнала AVN (Adult Video News), которой награждают за достижения в создании фильмов для взрослых. Ее еще называют "порно-Оскар".
Мелисса появилась на красной дорожке в черном удлиненном жакете от Gucci с подкладкой, полностью украшенной камнями. Она расстегнула жакет и спустила его до локтей. Стрэттон продемонстрировала свою подтянутую фигуру и сексуальное декольте. Под жакетом на ней было соблазнительное черное белье.
Мелисса собрала волосы в гладкий низкий пучок, сделала макияж с черными стрелками и помадой шоколадного оттенка, уши украсила бриллиантовыми средьками-гвоздиками и надела черные босоножки на шпильках.
Напомним, порноактриса Хейли Роуз предстала на красной дорожке в прозрачном платье в сетку и без белья.
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