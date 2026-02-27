ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
84
Время на прочтение
1 мин

Вот это да, модный поворот: Донателла Версаче впервые появилась не в своем именном бренде

Легенда посетила Неделю моды в Милане, но на этот раз не как дизайнер, а как гостья на шоу своего коллеги.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Донателла Версаче

Донателла Версаче / © Associated Press

Итальянский модельер в течение многих лет носила на важные события только вещи Модного дома Versace, основанного ее братом Джанни Версаче. Однако на Неделе Моды в Милане она всех шокировала, когда появилась в пальто от Gucci.

Дело в том, что дизайнер посетила дебютный показ Демны Гвасалии как нового креативного дизайнера Модного дома Gucci. Донателла сидела в первом ряду во время шоу, а поддержать Гвасалию решила надев красное пальто от бренда, для которого он теперь будет творить коллекции.

Донателла Версаче / © Associated Press

Донателла Версаче / © Associated Press

70-летняя женщина выбрала классическое пальто, которое украшали огромные золотые пуговицы в виде монограммы бренда. Также на ней было, вероятно, черное трикотажное платье, которое было едва заметно из-под пальто.

Образ Версаче дополнила культовой сумкой с бамбуковой ручкой, туфлями на большой платформе, очками и колготами.

Донателла Версаче / © Getty Images

Донателла Версаче / © Getty Images

Также во время показа она мило общалась с Алессандро Микеле, бывшего креативного директора Gucci. Эту должность он покинул в 2022 году и перешел в Valentino.

Донателла Версаче и Алессандро Микеле / © Associated Press

Донателла Версаче и Алессандро Микеле / © Associated Press

Донателла Версаче и Алессандро Микеле / © Associated Press

Донателла Версаче и Алессандро Микеле / © Associated Press

