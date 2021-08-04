Вот это да: звезда фильма "Отряд самоубийц" жонглировала на красной дорожке косой-шлейфом

Вот это да: звезда фильма "Отряд самоубийц" жонглировала на красной дорожке косой-шлейфом

Сторм Рид пришла на премьеру фильма с длинной косой и в наряде с люверсами.

На днях в Лос-Анджелесе прошла премьера фильма режиссера Джеймса Ганна - "Отряд самоубийц: Миссия навылет", продожение первой картины по комиксам вселенной DC, которая уже завтра, 5 августа, выйдет в прокат в Украине.

На красной дорожке в этот вечер появилась 18-летняя американская актриса - Сторм Рид, которая сыграла в супергеройской картине дочь персонажа Идриса Эльбы.

Сторм Рид / Associated Press

Одета Сторм с ног до головы была в лук от Prada: белый кроп-топ и юбку длинны макси с люверсами и разрезом сзади. В этом наряде выглядела она роскошно.

Сторм Рид / Associated Press

Но главным акцентом в образе Рид была ее длинная коса-шлейф, с помощью которой она устроила на красной дорожке целое представление. Актриса начала жонглировать косой перед фотокамерами. Снимки получились эффектными.

Сторм Рид / Associated Press

Сторм Рид / Associated Press

Аутфит девушка дополнила черными босоножками на плаформе и каблуках, лаконичными серьгами Prada Symbole и серебристыми стрелками на веках.

Сторм Рид / Associated Press

На премьере также побывала Марго Робби, которая тоже выбрала белоснежный ансамбль от Chanel, и Даниэла Мелшиор,- в черном платье от Versace.

Марго Робби / Associated Press

Даниэла Мелшиор / Getty Images

Читайте также: В платье с бантом на ягодицах и под руку с любимым: Рита Ора блистала на красной дорожке

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку