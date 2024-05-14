Вот это декольте: Грета Гервиг продемонстрировала эффектный наряд в Каннах

Во Франции стартовал Каннский кинофестиваль, который продлится с 14 по 25 мая.

В этом году мероприятие станет 77-м по счету, а председателем жюри назначена Грета Гервиг - режиссер нашумевшего фильма "Барби". Она стала первой американской женщиной-режиссером на этом посту.

Грета Гервиг с коллегами / Фото: Associated Press

Также к жюри вошли актриса Ева Грин, актер Омар Си, актриса Лили Гладстоун, режиссер Хирокадзу Корээда, режиссер Хуан Антонио Байона, режиссер Надин Лабаки, актер Пьерфранческо Фавино, сценаристка Эбру Джейлан.

На открытии кинофестиваля Грета появилась в наряде винного оттенка от бренда Saint Laurent, которое сочетала с украшениями Chopard. Платье имело длинные рукава, подплечники, было прямого фасона и полностью было расшито пайетками.

Но главным украшением наряда Гервиг стало глубокое V-образное декольте и разрез на юбке, который открывал ноги. Также она слингбэги с острым мысом, макияж у нее был насыщенным, а волосы уложены в "мокрую" прическу.

Грета Гервиг / Фото: Associated Press

Также это мероприятие посетили супермодель Хайди Клум в багряном платье, актриса Леа Сейду в серебряном и супермодель 90-х Хелена Кристенсен в луке с накидкой.

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