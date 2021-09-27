Вот это декольте: Холли Берри появилась в эффектном платье и с бойфрендом за руку

Вот это декольте: Холли Берри появилась в эффектном платье и с бойфрендом за руку

Обладательница "Оскара" выглядела феноменально.

В Лос-Анджелесе состоялось торжественного открытие Музея киноакадемии. Одной из гостей этого мероприятия стала актриса Холли Берри.

Она появилась перед камерами в черном мини-платье от итальянского Модного дома Etro. Наряд имел очень глубокое V-образное декольте, которое немного открывало бюст актрисы, и рукав "епископ" с вышивкой и аппликацией.

Холли Берри / Associated Press

Дополнили образ знаменитости высокая прическа пучок, вечерний макияж в натуральной гамме и босоножки на каблуке и платформе.

Холли Берри / Associated Press

Компанию на мероприятии Холли составил ее бойфренд - певец и музыкант Ван Хант. Он выбрал для вечера черный костюм-тройку.

Холли Берри / Associated Press

Напомним, о своих отношениях пара заявила год назад, после того как в Сети начали распространяться слухи об их романе.

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