Вот это декольте: Холли Берри появилась в эффектном платье и с бойфрендом за руку

Обладательница "Оскара" выглядела феноменально.
В Лос-Анджелесе состоялось торжественного открытие Музея киноакадемии. Одной из гостей этого мероприятия стала актриса Холли Берри.
Она появилась перед камерами в черном мини-платье от итальянского Модного дома Etro. Наряд имел очень глубокое V-образное декольте, которое немного открывало бюст актрисы, и рукав "епископ" с вышивкой и аппликацией.
Дополнили образ знаменитости высокая прическа пучок, вечерний макияж в натуральной гамме и босоножки на каблуке и платформе.
Компанию на мероприятии Холли составил ее бойфренд - певец и музыкант Ван Хант. Он выбрал для вечера черный костюм-тройку.
Напомним, о своих отношениях пара заявила год назад, после того как в Сети начали распространяться слухи об их романе.
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