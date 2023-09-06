Вот это декольте: модель Эмили Ратажковски посетила модный показ в смелом мини-платье

В этот раз она посетила модное шоу как гостья.
Известная американская модель Эмили Ратажковски посетила показ новой коллекции бренда PrettyLittleThing, которую тот выпустил в коллаборации с супермоделья Наоми Кэмпбелл.
Мероприятие прошло в Нью-Йорке, в рамках Недели моды. Эмили привлекла внимание на этом шоу, поскольку надела очень смелое платье из новой коллекции - полупрозрачное, трикотажное мини-платье горчичного оттенка.
Наряд также имел внушительное декольте практически до пупка со складкой-качелью. Лук она дополнила черными босоножками на ремешках, а также небольшим клатчем. На лице у звезды был трендовый латте-макияж.
Также это модное шоу посетила модель Джулия Фокс, которая с Эмили скоро появится в шоу Victoria's Secret. Девушки на показе сидели рядом.
Из известных коллег модели также была Жасмин Тукс - тоже одной из ангелов Victoria's Secret.
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