Вот это дуэт: Павел Зибров презентовал зажигательную песню с известной певицей

Павел Зибров и Татьяна Пискарева презентовали дуэтную песню «Айстри». Это легкая и игривая история о любви. В композиции астры — символ красоты, тепла и искренних эмоций, которые люди дарят друг другу.

Кстати, премьера песни состоялась накануне важного события в жизни Татьяны — 17 марта она отметит юбилей большим концертом в Октябрьском дворце.

Идея создания дуэтной композиции принадлежит Пискаревой.

«Лирики сейчас много, поэтому Таня предложила сделать зажигательную песню — и я согласился», — признался певец.

Павел Николаевич заинтриговал, что на юбилейном концерте зрителей будет ждать особый номер.

«А что будет на концерте — это вообще! Мы готовим очень зажигательный номер и ждем всех, чтобы поздравить Таню», — добавил артист.

Татьяна Пискарева же признается, что с Павлом Зибровым ее уже много лет связывают теплые творческие отношения.

«С Павлом Николаевичем нас связывают годы приятных встреч на концертах и мероприятиях и восхищение песнями друг друга. И вот сегодня у нас вышла совместная работа — „Айстри“. Это лучший дуэт моей весны, моего состояния души и женственности», — поделилась певица.

К выходу этой песни артисты снялись в стильной фотосессии. Перед объективом фотокамеры они предстали в ярких луках. Павел Николаевич был одет в красный костюм и черную рубашку, которые он скомбинировал с красными носками и замшевыми мокасинами. К пиджаку он прикрепил брошь в виде красной стрекозы с камнями. На Татьяне был красный асимметричный удлиненный жакет, черная водолазка, украшенная блестящей аппликацией, черные лосины и черные босоножки с камнями. В ушах у артистки были элегантные черные серьги, обрамленные белыми камнями.

К слову, песня «Айстри» уже доступна для прослушивания на YouTube и всех музыкальных платформах.