Вот это фигура: Алессандра Амбросио попала под прицел папарацци во время отдыха на пляже

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио похвасталась фигурой в купальнике на пляже в Санта-Монике. Бывшая звезда Victoria's Secret поиграла с подругой в волейбол.

Модель заплела волосы в косу, надела на глаза стильные спортивные солнцезащитные очки от Versace. Также на красавица был сдельный купальник от Alo Yoga с тонкими бретельками мятного оттенка.

Пляжный образ Алессандра дополнила лаконичными серьгами в ушах и колье на шее с камнями.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

Также ее сфотографировали во время разминки. Александра занималась с резинкой для фитнеса.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

Это ее появление на пляже произошло буквально на следующий день после турнира с поло, который она посетила. Амбросио тогда блистала среди гостей мероприятия в мини-платье от Zimmermann и с сумкой Dolce & Gabbana в руке.

Читайте также:

Алессандра Амбросио отдыхает на пляже (16 фото)