Вот это фигура: Алессандра Амбросио попала под прицел папарацци во время отдыха на пляже

43-летняя бразильская звезда приятно провела день на пляже.
Бразильская супермодель Алессандра Амбросио похвасталась фигурой в купальнике на пляже в Санта-Монике. Бывшая звезда Victoria's Secret поиграла с подругой в волейбол.
Модель заплела волосы в косу, надела на глаза стильные спортивные солнцезащитные очки от Versace. Также на красавица был сдельный купальник от Alo Yoga с тонкими бретельками мятного оттенка.
Пляжный образ Алессандра дополнила лаконичными серьгами в ушах и колье на шее с камнями.
Также ее сфотографировали во время разминки. Александра занималась с резинкой для фитнеса.
Это ее появление на пляже произошло буквально на следующий день после турнира с поло, который она посетила. Амбросио тогда блистала среди гостей мероприятия в мини-платье от Zimmermann и с сумкой Dolce & Gabbana в руке.
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