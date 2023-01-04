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Вот это фигура: Аманда Холден примерила белое и красное бикини на отдыхе

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
953
Время на прочтение
1 мин
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Вот это фигура: Аманда Холден примерила белое и красное бикини на отдыхе

Аманда Холден / Фото: Instagram Аманды Холден

51-летняя британская ведущая продемонстрировала роскошную фигуру в бикини во время отдыха в теплых краях.

Начало января – это время, когда знаменитости обычно отправляются на курорты, чтобы немного отдохнуть перед началом нового активного сезона съемок и рабочих мероприятий.

Сегодня Аманда опубликовала этот снимок в красном бикини, подписав кадр: "До свидания, солнце" и сообщив, что уже завтра она будет на работе в эфире на радио Heart в Лондоне.

Также Аманда сделала фото, позируя в белом бикини на качелях посреди океана. Она надела солнцезащитные очки и распустила волосы, сделав снимок на фоне пальм.

Стоит отметить, что у британской звезды и матери двух дочерей великолепная фигура. Холден любит привлечь внимание поклонников и часто выбирает для выходов на работу эффектные образы. Ее всегда охотно фотографируют папарацци, когда она направляется в студию.

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Дата публикации
Просмотры
953
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