Вот это фигура: Джей Ло в боди сексуально прорекламировала обувь

53-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес демонстрирует роскошную фигуру и сегодня выглядит лучше, чем когда-либо ранее.

Звезда начала сотрудничество обувным брендом Revolve. В своем блоге в Instagram Дженнифер опубликовала новые снимки из фотосессии, которую сняла для марки.

Перед камерой фотографа Лопес позировала в черном боди с накидкой в виде сетки на одну ногу и в разной обуви. Кадры были сделаны в красивой студии. У Дженнифер наращенные длинные прямые волосы и насыщенный макияж глаз. Она примерила несколько луков и продемонстрировала несколько обувных комплектов.

"Я люблю обувь! @JLoJenniferLopez для @Revolve ✨", — написала звезда в подписи к снимкам.

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Ранее звезда сотрудничала с компанией DSW в течение нескольких лет, а теперь, похоже, у нее новая коллаборация с Revolve, брендом, с которым сотрудничала ранее модель Кендалл Дженнер.

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