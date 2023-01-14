Вот это фигура: Изабель Гулар в бикини продемонстрировала стойку на голове

Манекенщица опубликовала ролик, в котором показала, как делает стойку на руках на фоне бассейна, позируя в одном бикини. Фигура у Гулар просто потрясающая, но нет никаких секретов. О том, как добаться таких же восхитительных результатов Изабель пишет в подписи к снимку:

"Фокус! Преданность! Мотивация!! Дерзайте!".

Что означает лишь одно, модель очень много работает над своим телом в спортзале, а то, что поклонники видят в ее блоге в Instagram – это результат ее регулярных тренировок.

Судя по тому, что Гулар в купальнике, она все еще находится на отдыхе.

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