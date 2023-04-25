Вот это фигура: Майли Сайрус пришла в дерзком и сексуальном образе от Versace на мероприятие

На днях в городе Беверли-Хиллз прошло мероприятие, посвященное моде, - седьмая ежегодная церемония вручения премии The Daily Front Row Fashion Los Angeles Awards. Среди гостей церемонии был и автор нашумевшего хита Flowers - 30-летняя Майли Сайрус.

Майли Сайрус / Фото: Getty Images

Для церемонии девушка выбрала образ от бренда Versace, с которым в последнее время довольно тесно сотрудничает. На ней был черный комплект, состоящий из атласного корсета с эффектным фигурным декольте и довольно сложным дизайном с множеством разных строчек, а также юбки-карандаша до колен.

Этот образ она дополнила высокими кожаными "оперными" перчатками, укладкой с легкими локонами, а также обула остроносые туфли с бантами и логотипом бренда. Макияж Майли Сайрус сделал Джеймс Каллиардос, прическу - Боб Ресин.

Майли Сайрус / Фото: Getty Images

А вот модель туфель звезды - довольно популярна. Ранее точно в таких же, но розового оттенка появлялась на презентации фильма "Без обид" актриса Дженнифер Лоуренс.

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