Вот это фигура: Майли Сайрус пришла в дерзком и сексуальном образе от Versace на мероприятие

Наряд идеально сидел на стройной фигуре Майли, подчеркивая все достоинства девушки.
На днях в городе Беверли-Хиллз прошло мероприятие, посвященное моде, - седьмая ежегодная церемония вручения премии The Daily Front Row Fashion Los Angeles Awards. Среди гостей церемонии был и автор нашумевшего хита Flowers - 30-летняя Майли Сайрус.
Для церемонии девушка выбрала образ от бренда Versace, с которым в последнее время довольно тесно сотрудничает. На ней был черный комплект, состоящий из атласного корсета с эффектным фигурным декольте и довольно сложным дизайном с множеством разных строчек, а также юбки-карандаша до колен.
Этот образ она дополнила высокими кожаными "оперными" перчатками, укладкой с легкими локонами, а также обула остроносые туфли с бантами и логотипом бренда. Макияж Майли Сайрус сделал Джеймс Каллиардос, прическу - Боб Ресин.
А вот модель туфель звезды - довольно популярна. Ранее точно в таких же, но розового оттенка появлялась на презентации фильма "Без обид" актриса Дженнифер Лоуренс.
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