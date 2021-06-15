Вот это формы: Николь Шерзингер похвасталась сексуальной фигурой

Звезда показала фото в бикини.

Певица и участница группы The Pussycat Dolls – 42-летняя Николь Шерзингер, отдыхает в Португалии. Оттуда он делится красивыми кадрами.

Николь Шерзингер / Instagram Николь Шерзингер

Так, Николь позировала для фото в белоснежном бикини и ковбойской шляпе. Она запечатлена на фоне гор и пустынной местности.

Николь Шерзингер / Instagram Николь Шерзингер

Также артистка показала несколько селфи, акцент на которых сделан на ее пышной груди. Шею звезды украшают несколько подвесок, а на лице, похоже, нет макияжа. Выглядит Николь роскошно.

Николь Шерзингер / Instagram Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / Instagram Николь Шерзингер

"Она была темной лошадкой", - оставила подпись под снимками Шерзингер.

Николь Шерзингер / Instagram Николь Шерзингер

Напомним, ранее Николь Шерзингер демонстрировала эффектный образ. Она надела яркий латексный костюм в клетку, состоящий из подчеркивающего грудь топа, юбки с баской и перчаток.

Образы Николь Шерзингер (15 фото)

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