Вот это формы: Николь Шерзингер похвасталась сексуальной фигурой

Звезда показала фото в бикини.
Певица и участница группы The Pussycat Dolls – 42-летняя Николь Шерзингер, отдыхает в Португалии. Оттуда он делится красивыми кадрами.
Так, Николь позировала для фото в белоснежном бикини и ковбойской шляпе. Она запечатлена на фоне гор и пустынной местности.
Также артистка показала несколько селфи, акцент на которых сделан на ее пышной груди. Шею звезды украшают несколько подвесок, а на лице, похоже, нет макияжа. Выглядит Николь роскошно.
"Она была темной лошадкой", - оставила подпись под снимками Шерзингер.
Напомним, ранее Николь Шерзингер демонстрировала эффектный образ. Она надела яркий латексный костюм в клетку, состоящий из подчеркивающего грудь топа, юбки с баской и перчаток.