Вот это грим: известный актер перевоплотился до неузнаваемости ради роли в супергеройском сериале

Выдавали звезду в этом образе только его грустные глаза.

После невероятного успеха фильма "Бэтмен", где главные роли сыграли Роберт Паттинсон и Зои Кравиц, компания Warner Bros.Pictures решили сделать ответвление истории и снять мини-сериал, посвященный злодею из Готэма - Пингвину. Предстоящий сериал так и будет называться "Пингвин" и будет состоять из 8 серий, а главную роль в нем, как и в "Бэтмене", сыграет Колин Фаррелл.

На днях 46-летний актер несколько раз попал под прицел папарацци в своем киношном образе, и, будем честны, узнать его в этом гриме практически невозможно.

Голливудскому красавчику прибавили килограммов специальные накладки на туловище и лицо, у него были накладные золотые зубы, на лице ему сделали шрам, а также надели парик, которые имитировал залысины. Выдавали при этом актера только его невероятно узнаваемые грустные глаза.

Колин Фаррелл / Фото: Getty Images

Одетый персонаж Колина был в длинный коричневый кожаный плащ, брюки, фиолетовую рубашку и клетчатый пиджак. Еще актер носил двухцветные ботинки и золотое кольцо-печатку.

Колин Фаррелл / Фото: Getty Images

Также в одной из сцен он садился в роскошную фиолетовую машину с позолотой марки Maserati.

Колин Фаррелл / Фото: Getty Images

По сюжету сериала действия будут разворачиваться спустя неделю после событий фильма "Бэтмен". Шоу расскажет о приходе гангстера Пингвина, также известного как Освальда Кобблпота, к власти в преступном мире Готэме. Исполнительным продюсером мини-сериала является режиссер "Бэтмена" Мэтт Ривз. Премьера сериала состоится на HBO Max.

Колин Фаррелл / Фото: Getty Images

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