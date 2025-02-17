Вот это изменения: 75-летняя Вера Вонг появилась с новой прической и обнажила живот

Обычно она носит только длинные прямые волосы, но в этот раз решилась на новую прическу.

Американский модельер Вера Вонг не перестает шокировать, поскольку в свои 75 лет решила кардинально поменять имидж. Женщина вышла на красную дорожку церемонии BAFTA Film Awards с новой прической.

Вера Вонг надела черный парик с короткими волосами. Такая прическа каре придавала ей совершенно другой вид, делала свежее и моложе. Однако не только волосы Вонг привлекли внимание, а и ее необычный наряд.

Вера Вонг / Фото: Getty Images

Модельер надела черный кожаный топ-бюстье, а также белую юбку со шлейфом и черной баской.

Дополнила она этот ансамбль курткой косухой и солнцезащитными очками. Макияжа на лице у женщины почти не было - она как всегда нанесла только плотный тон и немного подчеркнула глаза.

Вера Вонг / Фото: Getty Images

Также на красную дорожку этого мероприятия вышла еще одна суперзвезда - 62-летняя Деми Мур. Актриса блистала в платье от британского бренда Alexander McQueen.

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