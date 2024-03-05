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Вот это изменения: актриса Зои Дойч отрезала длинные волосы и пришла в новом образе на мероприятие

Вот это изменения: актриса Зои Дойч отрезала длинные волосы и пришла в новом образе на мероприятие

Зои Дойч / Фото: Getty Images

Звезда удивила кардинальной сменой имиджа и прической пикси.

29-летняя актриса Зои Дойч - дочь голливудской звезды, актрисы Леи Томпсон, известной по фильму "Назад в будущее", посетила мероприятие в Париже - шоу бренда Christian Louboutin под названием The Loubi Show. Оно прошло в рамках Парижской недели моды.

На актрисе было черное мини-платье с квадратным декольте и цветочной вышивкой. Также у наряда были гламурные тонкие бретельки, а дополнила она его босоножками со стразами и украшениями с бриллиантами на руках.

Однако большее внимание в этом луке привлекла прическа Зои, ведь она отрезала свои длинные волосы, сделав прическу пикси, а также покрасилась в блондинку.

Зои Дойч / © Getty Images
Зои Дойч / Фото: Getty Images

После этого мероприятия Дойч появилась также на показе Модного дома Chanel. Девушка надела серое короткое пальто с воротником-стойкой. У наряда были длинные рукава, крупные пуговицы и украшение в виде розового цветка. Дополнили этот лук сумка на цепочке, лаконичные черные туфли и серьги в виде монограммы брэнда.

Зои Дойч / © Getty Images
Зои Дойч / Фото: Getty Images

А вот что касается изменения в образе Зои, то на такие меры она пошла ради роли, ведь сыграет в предстоящем фильме Ричарда Линклейтера известную актрису новой французской волны Джин Сиберг. Более детально Дойч показала лук в Instagram.

А как ей меняли стрижку и цвет волос, чтобы соответствовать моде 60-х, показала стилист по волосам Трейси Каннингем.

Джин Сиберг - американская актриса, много работавшая во Франции, где, снимаясь в фильмах таких режиссеров как Жан-Люк Годар и Клод Шаброль и стала одним из символов французской новой волны. Из фильмов с ее участием наиболее известна кинокартина "На последнем дыхании".

Джин Сиберг / © Associated Press
Джин Сиберг / Фото: Associated Press
Джин Сиберг / © Associated Press
Джин Сиберг / Фото: Associated Press

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