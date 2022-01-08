Вот это красотка: Изабель Гулар в ярком бикини продемонстрировала стойку на голове

37-летняя бразильская модель похвасталась прекрасной физической формой.
У Изабель Гулар - безупречная фигура, которой невозможно не восхищаться. Чтобы так выглядеть, модель регулярно занимается спортом.
В Instagram манекенщица опубликовала видео, на котором возле бассейна продемонстрировала стойку на голове. Изабель отлично держит равновесие.
Одета она в оранжево-розовое бикини, которое идеально сидит на ее стройной подтянутой фигуре.
"Тело Иза 2022! Фокус! Мотивация! Преданность!" – подписала видео модель.
Еще Гулар похвасталась упругими ягодицами и сверкнула неравномерным загаром - следами от другой модели купальника.
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