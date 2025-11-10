Вот это лук: Кэтрин Зета-Джонс опять доказала, что гламур и элегантность не знают возраста

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

56-летняя Кэтрин Зета-Джонс посетила мероприятие в Лос-Анджелесе проводимое в честь сериала «Уэнздей». Своим появлением на красной дорожке звезда продемонстрировала потрясающую внешность и в очередной раз доказала, что возраст это только цифра не имеющая ничего общего с реальностью.

Кэтрин блистала перед фотографами в черном мини-платье от бренда De La Vali, которое было полностью выполнено из кружевной ткани. В этом наряде она выглядела настолько эффектно, что просто приковала внимание публики.

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

У платья были длинные расклешенные рукава, высокая горловина и драпировки на юбке. А вот на бедрах платье актрисы украшал большой черный цветок.

Кэтрин дополнила его прозрачными черными колготками и элегантными атласными туфлями с острым носком. Также она уложила волосы в лаконичные локоны и сделала красивый макияж.

Кэтрин Зета-Джонс, Дженна Ортега и Луис Гусман / © Associated Press

Образ излучал изысканность, женственность и шарм с нотками готики, точно как у ее экранного персонажа — Мортиши Аддамс из сериала. Ранее не менее шикарный лук Кэтрин также продемонстрировала на красной дорожке 77-й церемоной вручения телевизионной премии «Эмми» — она вышла в платье с прозрачным верхом.