Николь Кидман, фото: instagram.com/lofficielitalia

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Николь Кидман продемонстрировала впечатляющую физическую форму на снимках, которые вновь появились на странице L’Officiel Italia в Instagram. Журнал напомнил о фотосессии актрисы для осеннего выпуска 2024 года, и один из кадров особенно привлек внимание поклонников: на нем звезда позирует спиной к камере, демонстрируя рельефные мышцы рук, плеч и спины.

На черно-белом снимке Николь стоит в длинном облегающем черном платье с открытой спиной и молнией сзади. Актриса подняла руки и согнула их в локтях, словно демонстрируя бицепсы.

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Этот кадр входит в фотосессию под названием New Territory, для которой Кидман также позировала в кожаном платье Balenciaga с открытой спиной и с часами Omega. Именно этот образ украсил обложку сентябрьского выпуска журнала L’Officiel Itali 2024.

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Николь Кидман, фото: instagram.com/lofficielitalia

Николь Кидман, фото: instagram.com/lofficielitalia

Николь Кидман, фото: instagram.com/lofficielitalia

Николь Кидман, фото: instagram.com/lofficielitalia

Николь Кидман, фото: instagram.com/lofficielitalia

Сейчас, в 59 лет, актриса продолжает появляться в модных фотосессиях и на красных дорожках, демонстрируя любовь к смелым и необычным лукам. Так, например, Николь Кидман поразила балетным образом на гала-вечере LACMA 2026.

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