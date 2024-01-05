Вот это мышцы: Ким Кардашьян восхитила своей физической формой

Оказывается, звезда ходит в спортзал не только для красивых селфи.

43-летняя участница реалити-шоу, модель и бизнесвумен – Ким Кардашьян – показала видео со своей тренировки в зале. Фолловеров удивили рельефные спина и плечи звезды.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Она занималась со своей сестрой Хлое, которая как раз и сняла видео. Ким в спортивном топе и лосинах выполняла тягу со штангой. У нее отличная физическая форма, а мышцы очень рельефные – занятия спортом не проходят даром.

Напомним, ранее Ким Кардашьян показала рождественские фото с подросшими детьми. На фотографиях Кардашьян предстала вместе со своими детьми – 10-летней Норт, 8-летним Сейнтом, 5-летней Чикаго и 4-летним Псаломом.

Кім Кардашян с детьми / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Кім Кардашян с детьми / Фото: Instagram Ким Кардашьян

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