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Вот это мышцы: Ким Кардашьян восхитила своей физической формой

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
178
Время на прочтение
1 мин
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Вот это мышцы: Ким Кардашьян восхитила своей физической формой

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Оказывается, звезда ходит в спортзал не только для красивых селфи.

43-летняя участница реалити-шоу, модель и бизнесвумен – Ким Кардашьян – показала видео со своей тренировки в зале. Фолловеров удивили рельефные спина и плечи звезды.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Она занималась со своей сестрой Хлое, которая как раз и сняла видео. Ким в спортивном топе и лосинах выполняла тягу со штангой. У нее отличная физическая форма, а мышцы очень рельефные – занятия спортом не проходят даром.

Напомним, ранее Ким Кардашьян показала рождественские фото с подросшими детьми. На фотографиях Кардашьян предстала вместе со своими детьми – 10-летней Норт, 8-летним Сейнтом, 5-летней Чикаго и 4-летним Псаломом.

Кім Кардашян с детьми / © Instagram Ким Кардашьян
Кім Кардашян с детьми / Фото: Instagram Ким Кардашьян
Кім Кардашян с детьми / © Instagram Ким Кардашьян
Кім Кардашян с детьми / Фото: Instagram Ким Кардашьян

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Дата публикации
Просмотры
178
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