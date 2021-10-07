Вот это наряд: Эшли Робертс появилась на красной дорожке в "голом" мини-платье

Вот это наряд: Эшли Робертс появилась на красной дорожке в "голом" мини-платье

Знаменитость восхитила сексуальным образом, который выбрала для мероприятия.

Радиоведущая и участница группы The Pussycat Dolls Эшли Робертс посетила вчера вечером церемонию вручения награды Virgin Atlantic Attitude Awards 2021, которая проходила в Roundhouse в Лондоне.

Своим образом для красной дорожки знаменитость просто сразила наповал, ведь надела серебристое "голое" платье, усыпанное стразами. Наряд был коротким, с V-образным декольте и вырезами на бедрах, подол платья был асимметричным.

Эшли Робертс / Getty Images

Образ Эшли дополнила квадратным клатчем, лаконичными серебристыми босоножками и макияжем с нюдовой помадой и накладными ресницами. Волосы звезды были содраны в хвост.

Эшли Робертс / Getty Images

В тот же день, но только утром девушку сфотографировали возле студии, где она работает, в ярко-розовом аутфите от бренда River Island с принтом "собачий зуб", который она сочетала с белой сумкой и розовыми туфлями-лодочками. Под этот лук она также накрасила губы ярко-розовой помадой и надела очки-"лисички".

Эшли Робертс / Getty Images

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