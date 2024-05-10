Вот это наряд: Крисси Тейген пришла на мероприятие в совершенно прозрачном платье

Бывшая американская модель Крисси Тейген посетила 30-й ежегодный гала-концерт 30th annual Accessories Council ACE Awards Gala, который состоялся в отеле Pierre в Нью-Йорке.

Для выхода в свет она выбрала довольно эффектный "голый" образ, который полностью состоял из вещей от бренда Cult Gaia. В частности, Крисси надела совершенно прозрачное бежевое платье со шлейфом, которое демонстрировало ее фигуру.

Украшением платья были вышитые бисером цветы и листья по всей длине. Бюстгальтер под этот наряд Тейген не надела.

Крисси Тейген / Фото: Associated Press

Ее образ дополнили гламурные мюли со стразами, белый клатч с бусинами, а также длинные белые серьги.

Крисси Тейген / Фото: Associated Press

В этом году Крисси не было среди гостей костюмированного бала Met Gala, но этот ее образ отлично бы вписался в дресс-код мероприятия, поскольку имел цветочный декор. Многие из знаменитость выбрали подобные наряда. Например, платье Джиджи Хадид было украшено желтыми цветами, а наряд модели Амелии Грей Хэмлин был в виде террариума с розами.

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