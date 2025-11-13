- Дата публикации
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 167
- Время на прочтение
- 1 мин
Вот это ноги: Аманда Холден в нежно-розовом платье с внушительным разрезом посетила премьеру фильма
Британская теле и радиоведущая Аманда Холден появилась среди гостей, которым посчастливилось посмотреть премьерный показ фильма «Wicked: Чародейка» в Лондоне.
На мероприятие, в рамках которого также был проход по зеленой ковровой дорожке (от красной отказались, поскольку зеленый — это цвет фильма), Аманда надела нежно-розовое платье с глубоким декольте и тонкими бретельками от бренда Elio Abou Fayssal.
Однако главной особенностью наряда был очень высокий разрез на юбке, который демонстрировал ноги Холден во все красе.
Также наряд украшали складки ткани и длинный шлейф. Гламура и шика образу придали босоножки с большими камнями Christian Louboutin.
Но также на этом особом мероприятии с Амандой появилась и ее младшая дочь Холли. Девушка выглядела очаровательно в зеленом шелковом платье на тонких бретельках от бренда Tran Hung. Вместе с мамой они выбрали розовый и зеленый наряды, чтобы соответствовать персонажам фильма.
В прошлом году на презентацию первой части Аманда тоже брала с собой дочь и они тоже были в зеленом и розовом цветах.