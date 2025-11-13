ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
167
1 мин

Вот это ноги: Аманда Холден в нежно-розовом платье с внушительным разрезом посетила премьеру фильма

Британская теле и радиоведущая Аманда Холден появилась среди гостей, которым посчастливилось посмотреть премьерный показ фильма «Wicked: Чародейка» в Лондоне.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Аманда Холден

Аманда Холден / © Associated Press

На мероприятие, в рамках которого также был проход по зеленой ковровой дорожке (от красной отказались, поскольку зеленый — это цвет фильма), Аманда надела нежно-розовое платье с глубоким декольте и тонкими бретельками от бренда Elio Abou Fayssal.

Аманда Холден / © Associated Press

Аманда Холден / © Associated Press

Однако главной особенностью наряда был очень высокий разрез на юбке, который демонстрировал ноги Холден во все красе.

Аманда Холден / © Associated Press

Аманда Холден / © Associated Press

Также наряд украшали складки ткани и длинный шлейф. Гламура и шика образу придали босоножки с большими камнями Christian Louboutin.

Но также на этом особом мероприятии с Амандой появилась и ее младшая дочь Холли. Девушка выглядела очаровательно в зеленом шелковом платье на тонких бретельках от бренда Tran Hung. Вместе с мамой они выбрали розовый и зеленый наряды, чтобы соответствовать персонажам фильма.

Аманда Холден и ее дочь Холли / © Associated Press

Аманда Холден и ее дочь Холли / © Associated Press

В прошлом году на презентацию первой части Аманда тоже брала с собой дочь и они тоже были в зеленом и розовом цветах.

Аманда Холден и ее дочь Холли в 2024 году на премьере первой части фильма «Wicked: Чародейка» / © Getty Images

Аманда Холден и ее дочь Холли в 2024 году на премьере первой части фильма «Wicked: Чародейка» / © Getty Images

