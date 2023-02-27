Вот это ноги: Джиджи Хадид в юбке с пикантным разрезом и бантами попала под прицел папарацци

Джиджи Хадид была запечатлена по пути в студию на съемки шоу "Доброе утро, Америка" в Мидтауне, в Нью-Йорке. Манекенщица выглядела очень привлекательно и продемонстрировала свои бесконечно длинные ноги в серой юбке до колен с цветочной аппликацией и пикантным разрезом до бедра, украшенным бантами. К ней Джиджи подобрала серый трикотажный кроп-топ и высокие вязанные перчатки. Надела полупрозрачные черные колготы и обула яркие туфли-лодочки на каблуках.

Джиджи Хадид / Фото: Getty Images

Знаменитость зачесала свои светлые волосы назад, сделала макияж в натуральных оттенках и надела серьги-капли. Джиджи улыбалась и махала рукой папарацци.

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