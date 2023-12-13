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Вот это ноги: Эмили Ратажковски в топе и коротких шортах покрасовалась перед папарацци

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
849
Время на прочтение
1 мин
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Вот это ноги: Эмили Ратажковски в топе и коротких шортах покрасовалась перед папарацци

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Модель Эмили Ратажковски запечатлели фотографы на выходе из магазина Miu Miu Store.

32-летняя знаменитость выбрала для выхода весьма провокационный лук. На Эмили был черный кожаный топ с короткими рукавами и миниатюрные шорты с поясом Miu Miu. В руках Эмили держала маленькую кожаную сумку на короткой ручке и обута была в туфли-лодочки с несколькими ремешками.

Ратажковски дополнила свой эффектный образ золотыми серьгами-кольцами, подчеркнула макияжем глаза и бежевым блеском губы, а волосы распустила и расчесала по пробору.

Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

А недавно модель показывала своим подписчикам в Instagram, как наряжала елку вместе с сыном Сильвестром. Также Эмили опубликовала архивное фото, где напомнила фолловерам, как сама позировала на фоне праздничной елки в юном возрасте.

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Дата публикации
Просмотры
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